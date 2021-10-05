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Sohu: отказ от российских ракетных двигателей дорого обойдется США
Армия
Sohu: отказ от российских ракетных двигателей дорого обойдется США
wikipedia.org  /  Andrew Butko/CC BY-SA 3.0

Пекин, 5 октября. США могут столкнуться с большими проблемами из-за отказа от ракетных двигателей российской разработки. К такому выводу пришли аналитики из Китая.

Обозреватели китайского издания Sohu в своем материале пишут, что ракетное двигателестроение до сих пор остается отраслью, в которой Вашингтон испытывает колоссальные трудности. Как передает «ПолитРоссия», много лет Соединенные Штаты нивелировали эту слабость за счет покупки российских двигателей, однако теперь американцы решили от них отказаться в пользу собственных разработок.

Эксперты отмечают, что американские власти уже не в первый раз делают подобные заявления, однако всегда неизбежно возвращались к эксплуатации российских ракетных двигателей. Все дело в том, что Москва обладает безусловным лидерством в этой отрасли, ее разработки отличаются наивысшим качеством и эффективностью.

В этот раз американцы заявили, что решение об отказе от российских РД-180 якобы окончательное, однако китайские авторы сильно в этом сомневаются. Они отмечают, что американские установки крайне нестабильны и могут подвести в самый ответственный момент. Поэтому США еще могут захотеть импортировать двигатели из России, однако Москва уже ведет активные переговоры с китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией Aerospace и может не вернуться к ненадежному партнеру. В итоге отказ от российских разработок дорого обойдется Соединенным Штатам, заключают аналитики.

Ранее сообщалось, что аналитик Виктор Литовкин усомнился в возможности США отказаться от двигателей РД-180. Также гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация продолжает сотрудничество с Вашингтоном по ракетным установкам и готова к заключению новых контрактов, передает RT.

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