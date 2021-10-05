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Блогер Джейкоб из США после жизни в России не может работать в коллективе американцев

  /   Обновлено: 05 октября 2021 18:42
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Общество
Блогер Джейкоб из США после жизни в России не может работать в коллективе американцев
pixabay.com  /  mohamed Hassan

Москва, 5 октября. Блогер из США Джейкоб рассказал, почему ему комфортнее работать в русском коллективе и чем он отличается от американского.

По словам блогера, он имеет шестилетний опыт работы с русскими. После приезда в Россию он влился в новый рабочий коллектив. Спустя некоторое время Джейкоб понял, что сейчас ему будет даже некомфортно среди американцев.

Первое время его поражало то, что в России не обязательно быть трудоголиком. Он объяснил, что граждане США привыкли много работать, однако пожив в РФ, автор понял, что хочет успевать отдыхать и уделять время своей личной жизни.

Также Джейкобу казалось нормальным обедать прямо за рабочим местом. Американцы не хотят отлучаться от плотного рабочего графика, поэтому многие едят у своего компьютера.

«Россияне буквально за первый месяц работы в России отучили меня есть на рабочем столе. И прекрасно понимаю почему. Это может навредить бумагам, может стать неаккуратно, а в специальной комнате пообедать в хорошей компании очень приятно», — рассказал Джейкоб в своей блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Также среди американских руководителей принято тщательно следить за подчиненными. Начальство там активно наблюдает за взаимоотношениями, которые складываются внутри коллектива. Блогер также подчеркнул, что русские праздники в рабочей обстановке кажутся ему более уютными. Американцы посещают такие мероприятия лишь для того, чтобы угодить старшим сотрудникам.

Блогер Джейкоб из США ранее перечислил американские привычки, которые трудно понять россиянам. Ему пришлось изменить их, дабы не вызывать смех у русских друзей.

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