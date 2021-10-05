Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 20:11
20:10
Общество
За здоровье духа: все самое важное о Всемирном дне психического здоровья
20:08
Общество
Дирижер Сергей Поляничко оценил перспективы развития музыки с помощью нейросетей
20:06
Экономика
Интернет-омбудсмен Мариничев: Россия в меньшей степени пострадала от глобального сбоя в соцсетях
20:06
Армия
Генсек НАТО призвал продолжать взаимодействие с Россией во избежание гонки вооружений
20:06
Общество
Дирижер Поляничко назвал эксплуатацией выступления азиатских пианисток без одежды
20:04
Видео
Сильнейшее подразделение: в Петербурге почтили память сотрудников уголовного розыска
20:04
Весь мир
Нездоровая ситуация: как слухи о болезни Эрдогана отразятся на будущем Турции
20:01
Общество
Дирижер Поляничко высказался о появлении оркестровых версий саундтреков из фильмов
19:59
Спорт
Выборы нового президента РПЛ пройдут 22 ноября
19:54
Общество
Кейт Миддлтон не постеснялась надеть платье из масс-маркета
Все новости

Президент Боливии привел к присяге новое командование Вооруженных сил страны

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:03
Весь мир
Президент Боливии привел к присяге новое командование Вооруженных сил страны
twitter.com  /  пресс-служба министерства обороны Боливии

Ла-Пас, 5 октября. Президент Боливии Луис Арсе назначил новое высшее командование вооруженными силами страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства государства.

В ходе церемонии, состоявшейся 4 октября, президент Арсе привел к присяге новых членов высшего командования армией и флотом. Главнокомандующим Вооруженными силами был назначен генерал Аугусто Гарсия Лара, бригадный генерал авиации Теофило Медина занял пост начальника Генерального штаба, капитан Фрэнсис Энфрайн Фрэнк Салазар принял командование национальными Военно-морскими силами.

По словам президента, новые назначения были сделаны исходя из необходимости соблюдения принципов и поддержки прогресса боливийцев. В ходе церемонии Арсе подчеркнул, что вооруженные силы должны уважать ценность военной дисциплины, понимаемой как порядок, единообразие, пунктуальность и добросовестное подчинение вышестоящему начальству без нарушения законов.

Президент Боливии особо отметил работу боливийских военных в борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, противостоянии пандемии COVID-19, а также поблагодарил вооруженные силы за ведение важной социальной работы.

Новый главнокомандующий Вооруженными силами взял на себя обязательство служить на благо боливийского народа и вносить вклад в развитие многонационального государства. Он выразил мнение, что вооруженные силы являются главным оплотом и защитой государства.

Церемония приведения к присяге состоялась на фоне заявления министра обороны Боливии Эдмундо Новильо о существующих планах по дестабилизации правительства Луиса Арсе со стороны ультраправых активистов, поддерживаемых губернатором департамента Санта-Крус Луисом Фернандо Камачо, причастных к заговору против правительства Эво Моралеса. По словам Новильо, радикалы готовят несколько акций, в том числе марш.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Боливии привел к присяге новое командование Вооруженных сил страны
боливия вооруженные силы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru