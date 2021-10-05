Президент Боливии привел к присяге новое командование Вооруженных сил страны

Ла-Пас, 5 октября. Президент Боливии Луис Арсе назначил новое высшее командование вооруженными силами страны. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства государства.

В ходе церемонии, состоявшейся 4 октября, президент Арсе привел к присяге новых членов высшего командования армией и флотом. Главнокомандующим Вооруженными силами был назначен генерал Аугусто Гарсия Лара, бригадный генерал авиации Теофило Медина занял пост начальника Генерального штаба, капитан Фрэнсис Энфрайн Фрэнк Салазар принял командование национальными Военно-морскими силами.

#Ahora | Posesión del nuevo Comandante en Jefe Accidental de las FF.AA., Gral. Div. Augusto García, del Jefe de Estado Mayor, Gral. Brig. Aé. Teófilo Medina y del Comandante General de la Armada Boliviana, CN Francis Frank Salazar. #EstamosSaliendoAdelante #MinisterioDeDefensa pic.twitter.com/hf2rmBr5xG — Ministerio de Defensa (@mindefbolivia) October 4, 2021

По словам президента, новые назначения были сделаны исходя из необходимости соблюдения принципов и поддержки прогресса боливийцев. В ходе церемонии Арсе подчеркнул, что вооруженные силы должны уважать ценность военной дисциплины, понимаемой как порядок, единообразие, пунктуальность и добросовестное подчинение вышестоящему начальству без нарушения законов.

Президент Боливии особо отметил работу боливийских военных в борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков, противостоянии пандемии COVID-19, а также поблагодарил вооруженные силы за ведение важной социальной работы.

#Hoy | En posesión de nuevo Comandante el Jefe Accidental de las FF.AA., Presidente Arce exhorta cumplir con los deberes militares y trabajo permanente.#EstamosSaliendoAdelante#BoliviaEstadoPlurinacional#MinisterioDeDefensa#FFAAhttps://t.co/I2xu0Ivs6o pic.twitter.com/LZdC9r4Uca — Ministerio de Defensa (@mindefbolivia) October 4, 2021

Новый главнокомандующий Вооруженными силами взял на себя обязательство служить на благо боливийского народа и вносить вклад в развитие многонационального государства. Он выразил мнение, что вооруженные силы являются главным оплотом и защитой государства.

Церемония приведения к присяге состоялась на фоне заявления министра обороны Боливии Эдмундо Новильо о существующих планах по дестабилизации правительства Луиса Арсе со стороны ультраправых активистов, поддерживаемых губернатором департамента Санта-Крус Луисом Фернандо Камачо, причастных к заговору против правительства Эво Моралеса. По словам Новильо, радикалы готовят несколько акций, в том числе марш.