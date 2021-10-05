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Французский адвокат Марсьяль указал на предвзятое отношение к Боднарчук в суде

  /   Обновлено: 05 октября 2021 19:44
Политика
Французский адвокат Марсьяль указал на предвзятое отношение к Боднарчук в суде
fondfbr.ru  /  Фонд Борьбы с Репрессиями

Париж, 5 октября. Глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада взяла интервью у известного французского адвоката Эдуарда Марсьяля, который занимается делом русскоговорящей уроженки Казахстана Софии Боднарчук.

Девушку осудили на 20 лет за преступление, к которому она не имеет никакого отношения. Так, в 2016 году правоохранительные органы Франции предъявили обвинение мужу Боднарчук Кевину Рукселю в убийстве своих родителей. Изначально мужчина утверждал, что действовал в одиночку, однако потом решил подставить жену, заявив о ее участии. Сейчас она находится за решеткой в тяжелейших условиях, которые привели к проблемам со здоровьем.

В интервью французский юрист рассказал о предвзятом отношении к своей подопечной со стороны суда. С самого начала процесса Марсьяль почувствовал «недоверие по отношению к Софии». Так, главный судья упрекнула фигурантку дела в том, что та прибегла к помощи переводчика, хотя якобы владеет французским на уровне достаточном, чтобы излагать свои мысли.

«Это было предвзятое отношение к молодой женщине, которая явно не могла участвовать в судебном процессе на языке, который она понимала плохо и на котором ей было практически невозможно дать развернутые ответы, а самое главное, что с помощью переводчика она могла исключить риск быть неправильно понятой или дать ответ не связанный с заданным ей вопросом», — отметил адвокат в беседе с главой ФБР.

Таким образом, добавил он, у присяжных заседателей возникло негативное впечатление об обвиняемой. Кроме того, свидетели сторон и наблюдатели «ухватились» за эту идею и пытались продемонстрировать, что Боднарчук прекрасно понимает французский язык.

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фбр Эдуард Марсьяль София Боднарчук суд во франции
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