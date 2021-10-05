«Учитель — это служение»: Онищенко поздравил педагогов с профессиональным праздником

Известный российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН поздравляет российских учителей с их профессиональным праздником и объясняет, какие проблемы стоят перед современной школой. Подробнее о Дне учителя, который отмечается в нашей стране 5 октября, одновременно со Всемирным днем учителей, читайте в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Учитель — это служение. Колонка Геннадия Онищенко

Всемирный день учителей — очень важный праздник, который отмечается под эгидой ООН и ЮНЕСКО. В этом году в качестве темы праздника людям предлагают вспомнить, как первый учитель повлиял на их жизнь. В этот день не могу не отдать долг памяти моей первой учительнице Александре Прокофьеве, которую я помню до сих пор, несмотря на то, что в моей жизни было много хороших учителей.

Да, сегодня у российской школы есть проблемы, и было бы ошибкой закрывать на это глаза. К сожалению, мы отмечаем серьезный отток учителей, молодые педагоги неохотно идут работать в школу. Еще одна проблема: наша школа становится почти полностью женской — в ней катастрофически мало педагогов-мужчин.

На одном совещании я даже услышал провокационную идею, естественно, высказанную не всерьез, а, скорее, от отчаяния: дескать давайте платить мужчинам-учителям вдвое больше, чем женщинам, и тогда порядка в школах станет больше. Конечно, никто не предлагает такие меры всерьез, тем более, что сегодня именно на женщин-педагогов легла основная нагрузка по обучению и воспитанию нашего молодого поколения.

Считаю, что выход из этой ситуации есть. Чтобы молодые педагоги, в том числе мужчины, после вузов охотно шли в школу, нужен целый комплекс мер. Это, конечно, в первую очередь достойная зарплата, но не только. Авторитет и статус учителя в нашем обществе должен быть поднят на должную высоту, как это было, например, в советской школе. Вспомните великий фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника», вспомните образы педагогов, которые выведены в этом произведении! Только подняв авторитет российских учителей, мы сможем устранить гендерный перекос, который сегодня имеет место в нашей школе.

Отрадно, что на заседании Госсовета было решено исключить из закона об образовании понятие «образовательные услуги». Это определение очень унижало педагогов, фактически низводя их до положения обслуживающего персонала. Учитель — не оказывает услуги. Учитель — это прежде всего служение, признание, миссия, воспитание. Поэтому считаю, что принято очень правильное решение, которое поднимет самоуважение наших педагогов.

Отмечу, в ЮНЕСКО подсчитали, что к 2030 году в школы необходимо привлечь дополнительно 3–3,5 млн учителей. Это касается и нашей страны — российским педагогам предстоит большая работа.

Хочу упомянуть еще вот о чем. Я в полном смысле слова склоняю голову перед профессиональным и человеческим подвигом учителей, которые уже второй год работают в условиях пандемии COVID-19. Думаю, наши учителя, как и врачи, заслуживают того, чтобы им ставили памятники.

Еще раз поздравляю наших дорогих учителей с праздником, желаю им здоровья, творческих сил и большого человеческого счастья.

Геннадий Онищенко специально для ФАН

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