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Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» вывод иностранных сил
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» вывод иностранных сил
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 5 октября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба встретился с членами Совместного военного комитета «5+5» (СВК). Обсуждался механизм вывода иностранных сил и наемников из североафриканской страны.

Согласно сообщению пресс-службы ПНЕ, переговоры состоялись в ливийской столице накануне. Стороны провели консультации перед заседаниями СВК в Женеве. Дабиба подтвердил поддержку правительства усилиям офицеров.

На этой неделе запланирована встреча комитета «5+5». Мероприятие состоится в Швейцарии в присутствии спецпредставителя генсека ООН Яна Кубиша и постоянных членов Совета Безопасности. Участники рассмотрят договоренности относительно вывода зарубежных вооруженных формирований с территории Ливии.

Совет мира и безопасности Африканского союза ранее потребовал немедленной эвакуации всех иностранных сил и наемников из страны, чтобы обеспечить укрепление безопасности и урегулирование конфликта.

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