«Зона итогов». Андрей Манойло о самых запоминающихся моментах выборов-2021

В новом выпуске проекта «Зона» публицист Игорь Кимаковский и профессор МГУ Андрей Манойло подвели итоги выборов-2021 и вспомнили самые яркие моменты голосования.

Прошло уже больше двух недель с момента подведения итогов выборов-2021, которые за последние несколько лет стали одними из самых бурных и динамичных. В новом выпуске проекта «Зона» Игорь Кимаковский пообщался с доктором политических наук Андреем Манойло.

Ведущий и профессор обсудили ряд самых запоминающихся моментов всенародного голосования-2021. К примеру, в этом году в Госдуме впервые числятся сразу пять партий. Также на этих выборах был проведен экспериментальный запуск дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Игорь Кимаковский подробно расспросил эксперта о его впечатлениях от голосования и предвыборных кампаний политических партий.

Кто устроил серию кибератак на систему дистанционного электронного голосования? Какие политические партии показали себя с самой неожиданной стороны, и что Андрей Манойло ожидает от нового состава Госдумы?

Об этом и многом другом вы узнаете в новом выпуске проекта «Зона».