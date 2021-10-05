«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» взошел на борт МКС

Москва, 5 октября. «Киноэкипаж», доставленный на Международную космическую станцию (МКС) стартовавшим 5 октября с Байконура кораблем «Союз МС-19», взошел на ее борт.

Прибывших на МКС космонавта Антона Шкаплерова, режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд встретили Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американские, французские и японские коллеги.

В стыковке корабля «Союз МС-19» с МКС ранее приняла непосредственное участие Пересильд. Кадры, сделанные в этот момент Шипенко, войдут в ленту «Вызов» — первый в истории мирового кинематографа художественный фильм, съемки которого частично будут проходить в космосе. Возвращение съемочной группы на Землю должно состояться через 12 дней.

Действие фильма, съемки которого привели «киноэкипаж» на МКС, будет разворачиваться вокруг женщины-врача, вынужденной отправиться на станцию для оказания помощи травмировавшемуся космонавту.

Находящийся на МКС космонавт Олег Новицкий после успешного старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» запечатлел полет корабля «киноэкипажа» в космосе и поделился получившимися кадрами в социальной сети Twitter.