Вашингтон, 5 октября. Военный конфликт США с Россией и Китаем неизбежно завершится поражением американцев, даже если противники Вашингтона не будут применять ядерное оружие.

Эксперт в области безопасности, бывший офицер армии США Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest (NI) пишет, что Вашингтон в свое время допустил серьезную ошибку. По его словам, расширение НАТО в восточном направлении, а также включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Альянса поставило американцев в невыгодное положение, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточным военным потенциалом для защиты восточноевропейских партнеров в случае вооруженного столкновения с Россией. Пайн считает, что подобный конфликт может обернуться для западных стран катастрофой. Кроме того, за последние несколько лет Вашингтон сделал несколько неоправданно провокационных шагов в отношении РФ и Китая, которые привели к повышению напряженности.

«Это привело к их еще более тесному сближению, что повысило риск того, что США могут столкнуться с войной на два фронта – с Россией в Европе и Китаем в Южно-Китайском море», — говорится в публикации.

Аналитик предостерег США от резких выпадов в сторону Китая и России. По его словам, агрессия может обернуться настоящим «армагеддоном», в результате которого «американской нации придет конец».

Ранее сообщалось, что российские войска постоянно одерживают победу в виртуальных боях с силами НАТО в Прибалтике. Аналитики Modern Wargame регулярно воссоздают виртуальные сражения, однако итоги таких «боев» всегда получаются неутешительными для Запада.