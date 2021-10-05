Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 18:44
18:42
Общество
Блогер Джейкоб из США после жизни в России не может работать в коллективе американцев
18:40
Общество
Фестивалем выпускников отметит 85-летие школа при Консерватории им. Римского-Корсакова
18:38
Экономика
Французский адвокат Марсьяль указал на предвзятое отношение к россиянке Боднарчук в суде
18:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
18:35
Экономика
Опасное растение-паразит обнаружено на полях Владимирской области
18:28
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» вывод иностранных сил
18:24
Происшествия
В Тулунском районе пьяный несовершеннолетний отец катал маленькую дочь по городу
18:21
Общество
«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» взошел на борт МКС
18:20
Армия
NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
18:18
Спорт
Федун улетел в Германию из-за проблем с сердцем
Все новости

NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
Армия
NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 5 октября. Военный конфликт США с Россией и Китаем неизбежно завершится поражением американцев, даже если противники Вашингтона не будут применять ядерное оружие.

Эксперт в области безопасности, бывший офицер армии США Дэвид Пайн в статье для американского издания The National Interest (NI) пишет, что Вашингтон в свое время допустил серьезную ошибку. По его словам, расширение НАТО в восточном направлении, а также включение Эстонии, Латвии и Литвы в состав Альянса поставило американцев в невыгодное положение, передает «ПолитРоссия».

Дело в том, что США и их союзники не обладают достаточным военным потенциалом для защиты восточноевропейских партнеров в случае вооруженного столкновения с Россией. Пайн считает, что подобный конфликт может обернуться для западных стран катастрофой. Кроме того, за последние несколько лет Вашингтон сделал несколько неоправданно провокационных шагов в отношении РФ и Китая, которые привели к повышению напряженности.

«Это привело к их еще более тесному сближению, что повысило риск того, что США могут столкнуться с войной на два фронта – с Россией в Европе и Китаем в Южно-Китайском море», — говорится в публикации.

Аналитик предостерег США от резких выпадов в сторону Китая и России. По его словам, агрессия может обернуться настоящим «армагеддоном», в результате которого «американской нации придет конец».

Ранее сообщалось, что российские войска постоянно одерживают победу в виртуальных боях с силами НАТО в Прибалтике. Аналитики Modern Wargame регулярно воссоздают виртуальные сражения, однако итоги таких «боев» всегда получаются неутешительными для Запада.

Вернуться назад

Все новости / Армия / NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
нато вс рф война прибалтика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru