Федун улетел в Германию из-за проблем с сердцем

Берлин, 5 октября. Владелец столичного футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун проходит лечение в Германии из-за проблем со здоровьем.

Леонид Федун улетел на лечение в одну из немецких клиник после того, как у него возникли серьезные проблемы с сердцем. Соответствующую информацию опубликовал Telegram-канал «Первый спорт». По данным источника, до этого кардиологи запретили владельцу «Спартака» посещать матчи красно-белых из-за резкого ухудшения работы сердечно-сосудистой системы. Сам Федун эту информацию пока не комментировал. Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что владелец клуба находится в Германии.

Федун владеет контрольным пакетом акций красно-белых с 2004 года. После десяти туров столичный клуб занимает седьмое место в таблице РПЛ.

Ранее московский «Локомотив» объявил о назначении Дмитрия Лоськова врио главного тренера. Пост наставника клуба покинул сербский специалист Марко Николич.