Азиз Сайибов объяснил природу узбекских табличек с «запретными» русскими словами

В медиацентре «Патриот» 5 октября состоялась пресс-конференция «Судьба русского языка на осколках Российской империи», в рамках которой был обсужден инцидент в городе Чирчике в Ташкентской области Узбекистана, где местные власти призвали жителей отказаться от использования русского языка. По всему городу рядом с популярными в употреблении предметами были развешены таблички с их «правильным» (узбекским) и «неправильным» (русским) произношением. Таким образом населению пытаются привить «правильные» языковые паттерны.

Кто в действительности стоит за провокациями и как Россия должна реагировать на подобные инциденты? На эти и многие другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответил учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.

«Информация неправильная, если конкретно брать Чирчик, — заметил гость пресс-центра. — Произошло это по инициативе отделения духовного надзора администрации города: был запущен челлендж по пропаганде узбекского языка в преддверии его [Дня узбекского языка] празднования. Людям просто хотели напомнить о наличии перевода часто употребляемых слов на родной язык».

Сайибов также ответил на вопрос, находят ли отклик в сердцах простых узбеков агрессивные и националистические лозунги.

«Население настроено в этом плане как раз-таки очень отрицательно к таким людям, националистам, потому что все у нас до сих пор помнят СССР, что была единая страна, единая система обучения, здравоохранения, — сказал он. — В народе таких не любят, даже эти листовки были восприняты у нас неоднозначно, кто-то их неправильно истолковал — в основном, конечно, из-за «крестиков», надо было просто синонимы ставить — так что в основном у большинства людей настрой к России дружественный».

Учредитель АНО «Мадад» также прокомментировал тот факт, что в Узбекистане больше десяти тысяч школ практикуют преподавание на русском языке.