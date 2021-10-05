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Главком ВСУ Залужный разрешил войскам обстреливать ЛДНР без согласования с Киевом
Армия
Главком ВСУ Залужный разрешил войскам обстреливать ЛДНР без согласования с Киевом
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Киев, 5 октября. Командующий так называемой ООС Александр Павлюк заявил о получении приказа от главкома ВСУ Валерия Залужного открывать огонь по территории ЛДНР без согласования с Киевом.

По данным РИА «Новый День», соответствующее заявление Павлюк сделал во время посещения делегацией ВС Эстонии линии фронта в Донбассе. Он отметил, что приказ главкома ВСУ объясняется «заботой командиров о личном составе».

«У нас нет запрета на открытие огня. Каждый командир на месте принимает решение», – рассказал Павлюк.

Стоит отметить, что подразделения ВСУ практически ежедневно обстреливают жилые кварталы и наносят удары по важным объектам инфраструктуры в ЛНР и ДНР. По мнению экспертов, украинский лидер Владимир Зеленский умышленно провоцирует обострение на фронте, чтобы добиться от Запада увеличения военной и финансовой помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие при помощи беспилотника сбросили боеприпасы на Краснолиманскую насосную станцию и распределительную электроподстанцию в ЛНР. Представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев саботирует мирное урегулирование, передает RT.

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