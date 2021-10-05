Фермер из Краснодарского края стал популярным благодаря гусям

Павел Постевой из станицы Атаманская занимается животноводством уже 30 лет. За это время он успел выучить все повадки и тонкости поведения своего пернатого царства.

Павел уже привык слышать гоготание за своей спиной. Для краснодарского фермера это значит лишь одно — сотни голов преданного ему войска безукоризненно следуют за своим предводителем куда бы он их не повел. Жители станицы уже не удивляются бравурному «гуси!», раздающемуся по утрам и ответному «га-га-га». По словам фермера, чтобы добиться такой преданности от любителей пощипать травку, главное — не упустить момент.

«Птенец, когда только выводится, первое, кого видит, и первый голос, чей слышит, он запоминает, как голос родителя и образ родителя. И поэтому до месяца, до двух месяцев, безукоризненно [гусь] будет ваш голос отличать среди других и будет на него идти», — делится опытом Постевой.

Несмотря на то, что во всем домашнем владении Постевого кроме гусей и самого Павла никого нет, ему удалось получить статус «крестьянско-фермерского хозяйства», с которым он существует вот уже девять лет.

О своем бесчисленном войске пернатых питомцев фермеру удается заботится самостоятельно, не прибегая к помощи дополнительных работников. Ведь для разведения этого вида птицы не нужна никакая особенная материально-техническая база и специальное оборудование. К тому же относительно теплый кубанский климат позволяет животным благополучно проводить большую часть времени на открытом воздухе и не мерзнуть зимой. Хотя к некоторым сложностям все равно надо быть готовым.

«Гуси реагируют на любой шорох, они очень чуткие, но они и очень, как на Кубани у нас говорят, шкодливые. Потому что, если вдруг вы забудете прицеп от легкового автомобиля, или трактор, или еще что-нибудь, они вам сгрызут проводку за ночь полностью. Они растреплют абсолютно все, что только можно. Они съедят ваш забор, если он деревянный, то есть все, что можно сточить, они сточат», — жалуется на подопечных кубанский фермер.

Свое пернатое стадо Павел часто снимает на видео и с удовольствием делится им на специально созданном YouTube-канале «Гусиный двор». Там же фермер рассказывает и о других тонкостях ведения сельского хозяйства.