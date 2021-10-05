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Путин: спекуляции на теме климата приводят к «истерике» на энергорынке Европы

  /   Обновлено: 05 октября 2021 18:06
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Экономика
Путин: спекуляции на теме климата приводят к «истерике» на энергорынке Европы
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Ново-Огарево, 5 октября. Спекуляции на климатических проблемах и сокращения инвестиций приводят к «истерике и неразберихе» на топливных рынках Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Переход в сторону декарбонизации экономики должен быть плавным, отметил российский лидер на совещании с членами правительства. У России, по его словам, есть все возможности, чтобы избежать ошибок, которые можно наблюдать на европейском энергорынке.

«Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», — отметил Путин.

Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE вновь установила рекорд. По состоянию на 17:45 по московскому времени 5 октября они торговались на отметке 1450 долларов за тысячу кубометров. Суточный рост составил 25%, свидетельствуют данные платформы. Утром во вторник котировки достигали 1230 долларов за тысячу «кубов».

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Все новости / Экономика / Путин: спекуляции на теме климата приводят к «истерике» на энергорынке Европы
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