Арина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем на турнире Olympico Cup

Москва, 5 октября. Российская гимнастка Арина Аверина выиграла упражнения с обручем на международном турнире Olympico Cup 2021.

Арина Аверина 5 октября заняла первое место в упражнениях с обручем на турнире Olympico Cup 2021, который продолжается в столичном Дворце гимнастике Ирины Винер-Усмановой. Она показала результат 28,400 балла.

Второе место заняла сестра победительницы Дина Аверина. Тройку призеров замкнула еще одна гимнастка из России Лала Крамаренко, информирует RT. В турнире Olympico Cup 2021 принимают участие спортсменки из РФ, Австралии, Армении, Киргизии, Узбекистана и Казахстана.

Ранее Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с официальной жалобой на результаты Олимпиады в Токио. Она обратила внимание на работу судей, выставлявших оценки спортсменкам.