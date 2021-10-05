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Медведев выдвинул кандидатуру Васильева на пост главы фракции «Единая Россия»
Политика
Медведев выдвинул кандидатуру Васильева на пост главы фракции «Единая Россия»
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 5 октября. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева на должность руководителя фракции.

По его словам, Владимир Васильев обладает достаточно серьезным опытом.

«У него уже есть опыт руководства фракцией. Вне всякого сомнения, он пользуется нашим доверием, доверием президента страны», — сказал Медведев.

Вместе с тем глава партии предложил коллегам рассмотреть кандидатуры на должности первых заместителей руководителя фракции. Медведев выдвинул на этот пост Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова.

Стоит отметить, что думские выборы проходили в России с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК РФ, партия «Единая Россия» получила 324 мандата.

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