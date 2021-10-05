Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал, почему Россия не может создать альтернативу YouTube

Глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp устранили в ночь на 5 октября по московскому времени. Он продлился шесть часов. К утру вторника социальные сети вновь заработали. Для многих пользователей столь длительный перерыв стал настоящей катастрофой, а кто-то, напротив, назвал сбой отдыхом от интернета.

Что случилось с Facebook? Почему проблемы западных социальных сетей не коснулись российских платформ? Как пережили российские пользователи временное отключение? На эти и другие вопросы в ходе брифинга, организованного медиацентром «Патриот», ответил интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев.

«С Facebook не произошло ничего такого, чего бы не происходило с обычными сайтами. Заметьте, здесь сам сервис не падал, мы просто перестали получать возможные доступы к нему. Естественно, что ничего экстраординарного в данном случае нет, восстановили его достаточно быстро», — прокомментировал эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Дмитрий Мариничев рассказал, что Россия для таких случаев должна иметь резервный сервис, на который можно будет перейти, однако работа над альтернативными точками коммуникации — это очень трудоемкий процесс.

«Россия на сегодняшний день с точки зрения инфраструктуры достаточно независима. Если кто захочет что-то разделегировать, то во внутреннем пространстве РФ мы останемся независимы со своими DNS, все будет хорошо работать. С точки зрения мировой паутины — такой риск как был, так и остается. Вообще, Россия может построить свою адресацию, но вопрос нужно ли это, ведь интернет — это Сеть сетей, и он объединяет сети в разных странах», — объяснил спикер.

Дискриминационное давление за пределами страны терпят и российские СМИ — Facebook часто блокирует аккаунты отечественных новостных изданий. Мариничев объяснил, что отрегулировать это можно только, если человек владеет своей собственной площадкой, которая находится в его юрисдикции. Для этого необходимо создать продукт, который будет альтернативным и популярным в мире, тогда можно гарантированно бороться с блокировкой.

«Facebook — это частная компания, со своими правилами, и она имеет право регуляторить на своей площадке так, как захочет. Если мы приходим туда, то условно соглашаемся с ними. И говорить о том, что они дискриминируют нас — это тоже справедливо. Не заходить туда и не пользоваться — имеем право. Создавать свое, которое будет работать так, как хотим мы — имеем права. Доказывать свою правоту на их площадке — сомнительная коллизия», — рассказал он.

Россия играет на поле интересов борьбы с информационными потоками, влияющими на сознание гражданского общества, считает Мариничев. По его мнению, построить нечто альтернативное YouTube технологически на сегодняшний момент в России крайне сложно.

«От государства нужны серьезные преференции для российских платформ, чтобы помочь в конкурентном мире. Это преференции по основному ресурсу электроэнергии для того, чтобы это было дешевле, какие-то гранты и дотации на разработку. На это государству нужно обратить внимание и помочь коммерческим структурам, здесь не такое большое количество игроков, которые способны доказать свои возможности создать такого уровня сервисы», — объяснил эксперт.

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова заявила, что проблемы в работе сервисов Facebook обошлись российской экономике в сумму около 70 млн рублей в час. Глобальный сбой, связанный с проблемами в работе ряда сетевых протоколов, косвенно отразились практически на всей инфраструктуре интернета.