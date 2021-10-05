Зеленский подписал указ о введении санкций против участников парламентских выборов в Крыму

Киев, 5 октября. Киев ввел санкции в отношении участников парламентских выборов в Крыму, а также представителей избирательных комиссий.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Также документ предполагает введение в силу решения Совета национальной безопасности и обороны об ограничительных мерах против нескольких российских компаний.

Политики из РФ неоднократно призывали Киев прекратить нападки на суверенитет Крыма. Однако украинские власти продолжают придерживаться антироссийского курса.

Ранее Зеленский утвердил решение СНБО по увеличению военного бюджета страны. Речь идет о законопроекте, который предусматривает увеличение финансового ресурса в целях обеспечения нацбезопасности и обороны до 5,95% ВВП.