Al Arabiya: Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана

Тегеран, 5 октября. Иран закрыл свое воздушное пространство для самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана.

В сообщении телеканала Al Arabiya говорится, что в ответ на этот шаг власти Азербайджана объявили о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана. Отмечается, что официальный Тегеран ранее направил уведомление о своем решении руководству азербайджанского оборонного ведомства.

По имеющейся информации, в Баку назвали такой шаг предательством со стороны Ирана, отметив, что данное политическое решение подталкивает Азербайджан «к недвусмысленным выводам о внешнеполитических ориентирах иранского правительства».

Ранее в Тегеране заявили, что на ирано-азербайджанской границе присутствуют третьи силы. В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что эти догадки не имеют под собой оснований. Там подчеркнули, что Иран не предоставил никаких доказательств.