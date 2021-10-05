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Al Arabiya: Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана
Армия
Al Arabiya: Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана
Федеральное агентство новостей

Тегеран, 5 октября. Иран закрыл свое воздушное пространство для самолетов Военно-воздушных сил Азербайджана.

В сообщении телеканала Al Arabiya говорится, что в ответ на этот шаг власти Азербайджана объявили о закрытии в Баку представительства духовного лидера Ирана. Отмечается, что официальный Тегеран ранее направил уведомление о своем решении руководству азербайджанского оборонного ведомства.

По имеющейся информации, в Баку назвали такой шаг предательством со стороны Ирана, отметив, что данное политическое решение подталкивает Азербайджан «к недвусмысленным выводам о внешнеполитических ориентирах иранского правительства».

Ранее в Тегеране заявили, что на ирано-азербайджанской границе присутствуют третьи силы. В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что эти догадки не имеют под собой оснований. Там подчеркнули, что Иран не предоставил никаких доказательств.

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