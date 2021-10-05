EurAsian Times: успешные испытания российской ракеты «Циркон» напугали военных США

Нью-Дели, 5 октября. Россия вызвала ужас у американских военных успешными испытаниями гиперзвуковой ракеты «Циркон». К такому выводу пришел аналитик из Индии Партх Сатам.

Обозреватель индийского издания EurAsian Times в своем материале пишет, что Москва уверенно занимает лидирующие позиции в разработке гиперзвука. Подтверждением этому является наличие у РФ «Кинжала», «Авангарда» и «Циркона», передает «ПолитРоссия».

Значимости гиперзвуковому арсеналу России также добавил успешный пуск «Циркона» из подводного положения с атомной подлодки «Северодвинск». Эта новость серьезно напугала американских военных, поскольку США только сейчас начали добиваться хоть каких-то успехов в этом направлении, отмечает Сатам. По его словам, Вашингтону еще предстоит преодолеть огромное отставание в гиперзвуке от Москвы, из-за чего американцы сквозь зубы вынуждены признать лидерство РФ.

«Видеозаписи, запечатлевшие успешные испытания российских ракет и признанное лидерство Москвы в сфере гиперзвуковых разработок, приводят Пентагон в бешенство», — подчеркивает эксперт.

Однако Кремль не собирается останавливаться на достигнутом и уже ведет разработку еще одной новейшей ракеты воздушного базирования под кодовым названием Х-95. Это обстоятельство еще больше раздражает Вашингтон.

Ранее сообщалось, что командующий Северным флотом Александр Моисеев доложил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу о завершении испытаний противокорабельной крылатой ракеты «Циркон». По его словам, все цели проверки были достигнуты, передает RT.