Медведев предостерег «Единую Россию» от головокружения после успеха на выборах в Госдуму

, 5 октября. «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах в Госдуму, однако нельзя терять голову от успехов, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Прошедшую избирательную кампанию экс-президент назвал проверкой на прочность и констатировал, что правящая партия ее блестяще прошла. «Единая Россия» набрала 49,82% голосов на прошедших парламентских выборах при общей явке в 51,72%.

«Сегодня обеспечив безусловную поддержку избирателей, "Единая Россия" не должна расслабляться, отдыхать, вы это сами прекрасно понимаете, впереди у партии самое трудное», — предостерег законодателей Медведев.

Первое заседание Госдумы VIII созыва запланировано на 12 октября. Ожидается, что в этот же день президент Владимир Путин проведет встречу с новым составом федерального парламента в Георгиевском зале московского Кремля. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.