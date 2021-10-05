Дизель-электрическая подлодка «Магадан» войдет в состав ВМФ России 12 октября

Москва, 5 октября. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» войдет в состав Военно-морского флота России 12 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дату торжественной церемонии определил главком ВМФ Николай Евменов.

«Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан". Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября», — отметили в министерстве.

Ранее в ведомстве также обнародовали видео второго пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подлодкой «Северодвинск». Экипаж субмарины отработал стрельбы из подводного положения.