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Дизель-электрическая подлодка «Магадан» войдет в состав ВМФ России 12 октября
Армия
Дизель-электрическая подлодка «Магадан» войдет в состав ВМФ России 12 октября
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 5 октября. Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» войдет в состав Военно-морского флота России 12 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дату торжественной церемонии определил главком ВМФ Николай Евменов.

«Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил дату приема в состав Военно-морского флота дизель-электрической подводной лодки проекта 636.3 "Магадан". Церемония подъема Андреевского флага и приема в состав ВМФ подводной лодки состоится 12 октября», — отметили в министерстве.

Ранее в ведомстве также обнародовали видео второго пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта атомной подлодкой «Северодвинск». Экипаж субмарины отработал стрельбы из подводного положения.

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