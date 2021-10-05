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Медведев предложил разделить думские комитеты между всеми фракциями
Политика
Медведев предложил разделить думские комитеты между всеми фракциями
duma.gov.ru  /  Пресс-служба ГД РФ

Москва, 5 октября. Необходимо поделить комитеты Государственной думы между всеми фракциями, уверен председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Политик сделал заявление в ходе обсуждения с руководством политического объединения результатов выборов в нижнюю палату парламента. Разделение комитетов в Госдуме нужно для консолидированной работы органа, считает Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин назначил дату первого заседания Государственной думы восьмого созыва. Глава государства подписал соответствующий указ. Первая встреча парламентариев запланирована на 12 октября, она состоится менее чем через месяц после окончания думских выборов.

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