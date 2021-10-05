Фестивалем выпускников отметит 85-летие школа при Консерватории им. Римского-Корсакова

В этом году прославленная петербургская музыкальная школа при Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова празднует свой 85-летний юбилей. За эти годы из стен школы вышло немало виртуозных композиторов, музыкантов и дирижеров мирового уровня. Юрий Темирканов, Марис Янсонс, Владимир Спиваков, Сергей Стадлер, Григорий Соколов и Полина Осетинская — это далеко не весь список ее именитых выпускников.

Чем живет сегодня легендарная музыкальная школа? Сложно ли поступить туда? Как ученики и выпускники школы отметят ее 85-летний юбилей? На эти и другие вопросы ответил дирижер и художественный руководитель фестиваля «Вундеркинды. Виртуозы. Гении» Сергей Поляничко в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Свой 85-летний юбилей легендарная школа решила отметить фестивалем «Вундеркинды. Виртуозы. Гении». По словам Сергея Поляничко, идея организовать фестиваль пришла после того, как он провел прямой эфир из стен учебного заведения и получил очень большое количество отзывов от выпускников десятилетки.

«Около полугода назад я приехал в школу-десятилетку консерватории, чтобы послушать финал конкурса духовых инструментов. Вышел на лестницу и увидел огромное количество афиш, которыми были оформлены стены, и совершенно спонтанно решил сделать прямой эфир в социальной сети. Позже этот мой маленький репортаж получил почему-то огромное распространение среди музыкантов-выпускников школы. Возникло такое чувство, что все очень соскучились, все эти поколения выпускников хотели бы увидеть друг друга, пообщаться. Так пришла идея объединить всех этих людей в рамках фестиваля, который мы назвали «Вундеркинды. Виртуозы. Гении», — рассказал Поляничко.

В рамках фестиваля запланированы творческие события: пять концертов, в которых участвуют симфонический оркестр ССМШ, а также камерные ансамбли. Но одним из центральных событий фестиваля станет выступление Фестивального симфонического оркестра, объединившего музыкантов-выпускников десятилетки, часть из которых работает в Мариинском и Михайловском театрах. Можно сказать, что в эти дни под сводами Большого зала ССМШ соберется весь цвет музыкальной жизни Петербурга.

ССМШ Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова /

Петербургская школа-десятилетка консерватории всегда была и остается одним из лучших специализированных учебных заведений. Как рассказал гость студии, шансы попасть туда есть только у особо одаренных детей с ярко выраженным музыкальным талантом. Прежде чем ученики попадают туда, и они, и их родители проходят целую череду консультаций и собеседований.

«У ребенка должны определить тот уровень музыкального дара, который соответствует для того, чтобы учиться в этой школе. При школе есть интернат, он создан специально, чтобы в ССМШ могли учиться талантливые детишки, которых собирают по всей России. В нашей стране около семи подобных школ, но именно петербуржская имеет самую долгую и яркую историю существования. Если говорить о ее выпускниках, то это Темирканов, Янсонс, Спиваков, Стадлер, Синайский и другие мировые знаменитости. Эта школа дает высочайший уровень образования», — рассказал художественный руководитель фестиваля.

Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, десятилетка дает среднее образование, как в обычной школе, но с другой — наряду с традиционными знаниями ученики получают азы музыкальной профессии. Они изучают сольфеджио, гармонию, теорию музыки, музыкальную литературу — в общем, всю базу, которая необходима профессиональному музыканту. По словам Поляничко, около 4–6 часов в день дети посвящают своему инструменту. Конечно, родителям, да и самим детям сложно решиться на такой серьезный шаг. Ведь на специализированной школе посвящение в профессию не оканчивается. Как объяснил гость студии, профессия музыкант — это образование длиной в 20 лет.

«Сначала школа, потом училище, консерватория, аспирантура. После этого весьма крепко подготовленный молодой человек должен найти себе работу. Но насколько хорошо сейчас оплачивается труд музыкантов? Не всегда, не везде, в разных коллективах по-разному. И естественно, все хотят вырасти в своем профессионализме настолько, чтобы иметь возможность работать в самых значимых, известных коллективах, в том же Мариинском театре или филармонических коллективах», — пояснил дирижер.

Но в то же время музыкант — это, скорее, профессия-призвание, без которой человек не представляет своей жизни, холодный расчет — это не про музыку. А школа как раз дает базу для того, чтобы произведения музыкантов несли в мир красоту, поэтому очень важно, к какому педагогу попадет ученик, какой вкус ему привьют в школе, как там будут заниматься и чему научат, заключил он.