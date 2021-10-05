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Стартовали выборы в Палату советников Марокко
Весь мир
Стартовали выборы в Палату советников Марокко
pixabay.com  /  cuivie

Рабат, 5 октября. В Марокко проходят непрямые выборы членов верхней палаты парламента.

Голосование началось в два часа дня по местному времени и завершится в шесть вечера. Наблюдатели ожидают, что наибольшее количество мест в законодательном органе достанется партиям «Национальное объединение независимых» (НОН), «Подлинность и современность» (ПиС) и «Истикляль».

Согласно Статье 63 Конституции страны от 2011 года, Палата советников состоит из 120 членов: 72 из них представляют муниципалитеты и регионы, 20 — профсоюзы, еще 20 — профессиональные палаты и 8 — бизнес-сообщества. Срок их полномочий составляет шесть лет.

Выборы в нижнюю палату парламента Марокко состоялись 8 сентября. Победу одержало движение «Национальное объединение независимых», получив 102 из 395 мест в законодательном органе.

Тем временем глава НОН Азиз Аханнуш, назначенный премьер-министром, формирует правительство. Состав кабмина огласят в ближайшие дни.

Партия справедливости и развития (ПСР) потерпела сокрушительное поражение на выборах в нижнюю палату. Исламисты доминировали в политической жизни королевства на протяжении последних десяти лет, однако после проигрыша объявили об уходе в оппозицию.

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