Кейт Миддлтон не постеснялась надеть платье из масс-маркета

Лондон, 5 октября. Герцогиня Кембриджская сегодня утром вместе с супругом, принцем Уильямом, приехала с официальным визитом в Университетский колледж Лондона. Герцогиня вместе с экспертами решила узнать о новых исследованиях в области обучения детей, пишет Elle.

«Наше раннее детство формирует нашу взрослую жизнь. И знание о том, что влияет на это важное время, имеет основополагающее значение для всех нас», — написала герцогиня.

Многие отметили ее клетчатое платье длины макси в мелкую клетку Zara. Интересен факт, что оно — из масс-маркетового бренда Zara. Образ королевская особа дополнила туфлями на высоких каблуках от Hugo Boss, небольшими серьгами и ставшей традиционной черной медицинской маской.

Кейт обратилась к студентам с важным исследованием. Оно иллюстрирует важность первых пяти лет жизни любого человека. Она подчеркнула, что таким образом можно понять важнейшие аспекты раннего детства и факторы, поддерживаемые или препятствующие положительным результатам на протяжении всей жизни.

Дотошные критики отметили, что стоимость вышеупомянутой одежды составила 16 фунтов стерлингов (1580 рублей) с учетом скидки. А изначальная цена платья составляла 90 фунтов стерлингов (8889 рублей).

При этом читатели издания Daily Mail не смогли удержаться от обсуждения внешнего вида своей кумирши. Они были настолько восхищены ей, что принялись активно комментировать публикацию.

«Радует, что члены королевской семьи не стесняются носить дешевую одежду!», «Она выглядит в этом платье шикарно», «Обожаю ее, и наряд на ней выглядит просто потрясающе», «Лучшая», — написали они.

Ранее сообщалось, как Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили премьеру фильма о Джеймсе Бонде.