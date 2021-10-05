Шипенко снимал стыковку корабля и МКС с участием Пересильд для фильма «Вызов»

Москва, 5 октября. Актриса Юлия Пересильд участвовала в проведении стыковки космического аппарата с Международной космической станцией. Работу артистки снимал режиссер Клим Шипенко.

Кинематографисты отправились на МКС для съемок художественного фильма «Вызов». Картина повествует о женщине-враче, которой приходится полететь в космос. Ей предстоит сделать космонавту операцию в невесомости.

Вместе с Шипенко и Пересильд полетел космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. Он стал командиром корабля. В ходе проведения стыковки космического аппарата с МКС Шкаплеров задействовал Пересильд. Работу актрисы удалось снять Климу Шипенко.

Корабль «Союз МС-19» отправился с космодрома Байконур. Провожать актрису и режиссера приехали Дмитрий Рогозин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. После успешного пуска судна они обнялись.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко будут на МКС 12 дней. Их возвращение на Землю запланировано на 17 октября.