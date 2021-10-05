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Рогозин предложил Мордовиной и Дудину войти в отряд космонавтов

  /   Обновлено: 05 октября 2021 17:29
Общество
Рогозин предложил Мордовиной и Дудину войти в отряд космонавтов
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 5 октября. Актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину, которые являются дублем «киноэкипажа», поступило предложение от главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина войти в отряд космонавтов.

Он изначально рассчитывал, что съемки фильма «Вызов» привлекут большое внимание к российской космонавтике и к профессии космонавта. По его словам, те, кто не прошел отбор, получили предложение в будущем рассмотреть себя в качестве профессионального космонавта.

«Я это предложение сделал в том числе и дублирующему экипажу», — сказал Рогозин на пресс-конференции после стыковки корабля с «киноэкипажем» к МКС.

По его словам, Мордовина и Дудин проходят по физическим и психологическим параметрам для работы. Как отреагировали на предложение Рогозина кинематографисты, не уточняется.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС для съемок фильма «Вызов». Космический корабль с кинематографистами на борту стартовал с Байконура 5 октября. Шипенко и Пересильд должны вернуться на Землю 17 октября.

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рогозин дудин мордовина киноэкипаж
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