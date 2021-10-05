Опасное растение-паразит обнаружено на полях Владимирской области

Владимир, 5 октября. Инспектор регионального управления Россельхознадзора в сентябре обнаружил на частной сельскохозяйственной территории в Петушинском районе Владимирской области наличие повилики клеверной (Cuscuta trifolii Babingt).

Это опасный, вредоносный сорняк, который губит растения, передают «Владимирские ведомости». Повилика содержит алкалоиды, которые являются ядовитыми.

Если использовать травы, пораженные сорняком, для корма животных, это может вызвать сильное отравление и даже летальный исход. Молоко животных становится некачественным и может быть опасным для людей.

На площади 38,5 гектара приказом Россельхознадзора была объявлена карантинная фитосанитарная зона. Постановлением губернатора Владимирской области наложен карантин.

Однако собственник земли не провел в полном объеме мероприятия по локализации и ликвидации очагов сорняка на карантинном объекте. Инспектор выявил многочисленные очаги карантинного сорного растения повилики в фазах цветения и увядания. Собственнику участка направлены уведомления о возбуждении административных дел, а также повторное предписание.

Ранее ФАН рассказывал о нашествии борщевика в Тульской области. Растение обоснованно прозвали «королем сорняков».