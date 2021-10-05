Экстрасенсы перечислили безобидные вещи, которые притягивают в дом бедность

Москва, 5 октября. Некоторые, на первый взгляд, безобидные предметы способны притянуть в дом бедность, горе и неудачу, заявляют экстрасенсы и призывают избавиться от «опасных» вещей.

Верующие в приметы люди должны внимательно посмотреть на свой дом и немедленно выкинуть предметы, которые не сулят ничего хорошего, уверены экстрасенсы. Часто в квартире хранят вещи, которые напоминают о близких людях и приятных периодах. Однако среди этих безобидных предметов есть те, которые притягивают горе и нищету.

Так, экстрасенсы рекомендуют избавиться от фотографий, которые связаны с негативными воспоминаниями, передает News.ru. По мнению специалистов в области экстрасенсорики, не следует держать в доме статуэтки, особенно ворон, сорок и голубей из фарфора. Не рекомендуется ставить на полки фигуры слонов с опущенным хоботом.

Экстрасенсы считают, что болезни могут привлечь картины и изображения рыб в доме, а также ракушки. По этой же причине необходимо избавиться от рогов животных. Кроме того, «гарантом» нищеты является старая обувь, которая хранится годами на полках. Бедность может грозить людям, которые выращивают в квартире вьющиеся растения или сухоцветы.

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа ранее рассказал, представители каких знаков зодиака более всего склонны ко лжи. В рейтинге оказались пять знаков.