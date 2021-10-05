Беременная жена Джорджа Клуни показала стройные ноги в необычном платье

Вашингтон, 5 октября. Супруга актера Джорджа Клуни Амаль, которая находится в интересном положении, пришла на премьеру фильма The Tender Bar. Она выбрала необычное платье с разрезом.

На беременной Клуни было черно-белое платье, состоящее из топа и летящей юбки. Части наряда были соединены в некоторых местах, поэтому виднелось оголенное тело супруги артиста. Интересен дизайн юбки, поскольку за счет короткой передней части супруге Клуни удалось показать стройные ноги.

Джордж и Амаль Клуни давно не выходили в свет вместе. Поначалу супруги соблюдали карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Затем они стали скрывать пополнение в семье. Но держать в секрете информацию о рождении детей паре не удалось. Летом стали появляться сообщения, что супруга Джорджа Клуни беременна. У пары вновь должны родиться двойняшки.

Джордж и Амаль Клуни, которые зарегистрировали брак в сентябре 2014 года, стали родителями в 2017 году. У пары родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр. Возлюбленная актера рассказала о воспитании детей, отметив, что супруг «учит шалостям» их наследников.