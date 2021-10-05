Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 18:41
18:40
Общество
Фестивалем выпускников отметит 85-летие школа при Консерватории им. Римского-Корсакова
18:38
Экономика
Французский адвокат Марсьяль указал на предвзятое отношение к россиянке Боднарчук в суде
18:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
18:35
Экономика
Опасное растение-паразит обнаружено на полях Владимирской области
18:28
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» вывод иностранных сил
18:24
Происшествия
В Тулунском районе пьяный несовершеннолетний отец катал маленькую дочь по городу
18:21
Общество
«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» взошел на борт МКС
18:20
Армия
NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
18:18
Спорт
Федун улетел в Германию из-за проблем с сердцем
18:12
Армия
Главком ВСУ Залужный разрешил войскам обстреливать ЛДНР без согласования с Киевом
Все новости

Беременная жена Джорджа Клуни показала стройные ноги в необычном платье
Шоу-бизнес
Беременная жена Джорджа Клуни показала стройные ноги в необычном платье
Global Look Press  /  AUG

Вашингтон, 5 октября. Супруга актера Джорджа Клуни Амаль, которая находится в интересном положении, пришла на премьеру фильма The Tender Bar. Она выбрала необычное платье с разрезом.

На беременной Клуни было черно-белое платье, состоящее из топа и летящей юбки. Части наряда были соединены в некоторых местах, поэтому виднелось оголенное тело супруги артиста. Интересен дизайн юбки, поскольку за счет короткой передней части супруге Клуни удалось показать стройные ноги.

Джордж и Амаль Клуни давно не выходили в свет вместе. Поначалу супруги соблюдали карантинные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Затем они стали скрывать пополнение в семье. Но держать в секрете информацию о рождении детей паре не удалось. Летом стали появляться сообщения, что супруга Джорджа Клуни беременна. У пары вновь должны родиться двойняшки.

Джордж и Амаль Клуни, которые зарегистрировали брак в сентябре 2014 года, стали родителями в 2017 году. У пары родились двойняшки — дочь Элла и сын Александр. Возлюбленная актера рассказала о воспитании детей, отметив, что супруг «учит шалостям» их наследников.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Беременная жена Джорджа Клуни показала стройные ноги в необычном платье
премьера фото клуни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru