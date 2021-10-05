Солист «Иванушек International» Туриченко сделал предложение своей возлюбленной

Москва, 5 октября. Вокалист российской поп-группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сделал предложение бизнес-леди Дарье Тарасовой. Возлюбленная ответила согласием на заветный вопрос.

Прославившийся участием в телешоу «Маска» на НТВ Туриченко уже больше года состоит в отношениях с владелицей ювелирного бизнеса и не скрывает от поклонников своего романа. Пара наконец-то решила узаконить свои отношения.

Некоторое время назад известный блогер Мария Солодар вышла замуж за французского предпринимателя. Пышная церемония, собравшая десятки селебрити, прошла в Африке. Романтика и праздничное окружение настроило Туриченко на нужный лад и он встал перед возлюбленной на одно колено. Кадры с мероприятия Солодар опубликовала в Instagram.

«Она сказала: «Да!». И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться — прекрасно! Хотя раньше думала, что это такая формальность, но внутри меняется все», — отметила Солодар.

Перед тем, как преподнести кольцо невесте, Туриченко спел романтическую и трогательную композицию на французском языке. Закончив демонстрацию своих вокальных данных, он преподнес помолвочное кольцо возлюбленной.

Ранее в рамках интервью блогеру Вадиму Манукяну для шоу «Давай поговорим» Туриченко рассказал о вероятных путях развития свое карьеры. Музыкант признался, что мог эмигрировать во Францию или США.