Боливийские производители коки вернули контроль над рынком

Ла-Пас, 5 октября. Сотни фермеров — производителей коки — восстановили контроль над легальным рынком, где ведется торговля наркосодержащим растением, после двухнедельного противостояния с полицией. Об этом сообщает агентство El Deber.

Производителям коки удалось вернуться на рынок после нескольких часов столкновений с полицией, которая контролировала территорию торгового комплекса. В итоге представителям властей пришлось уступить фермерам.

¡Hoy fue un día histórico!

Antes que resignarnos decidimos luchar hasta recuperar nuestro mercado de coca, demostramos que somos los verdaderos productores tradicionales, y NO ese grupo masista que quiso asentarse ilegalmente y llevarnos al sometimiento con el gobierno. pic.twitter.com/FKvDzHeYTv — ADEPCOCA (@ADEPCOCA) October 4, 2021

По данным Управления народного защитника, в результате инцидента пострадали 20 человек, в том числе 11 мирных граждан.

«Полиция покинула место происшествия, чтобы избежать дальнейших инцидентов», — заявил начальник правоохранительных органов Ла-Паса Аугусто Руссо Сандоваль.

20 сентября рынок, расположенный в районе Вилья-Фатима, был захвачен группой, близкой к правительству. Позже министр Эдуардо дель Кастильо выразил им свою поддержку, что вызвало возмущение со стороны владельцев предприятия.

Рынок принадлежит Ассоциации производителей коки Ла-Паса (ADEPCOCA). Организация выступила против правительства бывшего президента Эво Моралеса, который возглавляет другой профсоюз производителей коки в центральном регионе Кочабамба.

Торговля кокой в Боливии легальна и может осуществляться в специально отведенных для этого местах. Обычно такие рынки управляются профсоюзами. Продажа растения приносит большую выгоду владельцам и является основной причиной противостояния между разными группами.