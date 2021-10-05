Белгородские семьи получат выплаты за длительный брак

Белгород, 5 октября. Депутаты областной белгородской думы приняли закон, по которому «семейные долгожители» получат денежные вознаграждения. Согласно документу, минимальный размер выплаты составит 10 тысяч рублей, максимальный — 20 тысяч рублей, передает «Бел.Ру».

Закон «О денежной выплате супружеским парам в связи с юбилеями их совместной жизни» предполагает получение вознаграждений к 50-, 60- и 70-летию со дня заключения брака в ЗАГСе. В первом случае семьи смогут рассчитывать на выплату в 10 тысяч рублей. За 60 лет брака граждане получат 15 тысяч рублей. Белгородцам, прожившим вместе 70 лет со дня государственной регистрации заключения брака, положено 20 тысяч рублей.

Основные условия для претендентов на выплату: супруги должны иметь гражданство РФ, брак должен быть зарегистрирован на территории Белгородской области, кроме того, придется подтвердить постоянное проживание в регионе не менее 20 лет. Отмечается, что брак не должен прекращаться, нельзя, чтобы суд его признал недействительным. Если один из супругов умрет в год юбилея совместной жизни, право на выплату за вдовой (вдовцом) сохранится.

Всего в Белгородской области в следующем году 50 лет совместной жизни отметят 4082 пары, 60 лет — 2925 пар, 70 лет — 1546 пар. На выплаты им пойдет около 116 млн рублей.