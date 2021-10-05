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Роскомнадзор направит в суд протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации
Общество
Роскомнадзор направит в суд протокол на Facebook из-за неудаления запрещенной информации
flickr.com  /  Stock Catalog

Москва, 5 октября. Роскомнадзор оформил протокол на социальную сеть Facebook из-за повторного отказа удалить запрещенную информацию и планирует направить его в суд. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, американская соцсеть не удалила свыше 1 тыс. материалов с опасным для российских граждан содержанием. За неудаление подобного вида контента Facebook может грозить штраф суммой от 5% до 10% годовой выручки компании. Размер денежного взыскания будет определено решением суда.

Facebook ранее удалил неправомерный контент из одноименной соцсети и приложения Instagram по запросу Роскомнадзора. Однако блокировка не освобождает компанию от штрафа, поскольку были нарушены сроки блокировки публикаций с запрещенными сведениями.

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Facebook роскомнадзор штраф
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