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Депутат Пюсс призвал Швецию вступить в НАТО
Политика
Депутат Пюсс призвал Швецию вступить в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Стокгольм, 5 октября. Депутат парламента Швеции Ларс Пюсс призвал коллег рассмотреть вопрос о вступлении страны в НАТО.

Как отметил Пюсс в рамках заседания, это необходимо сделать из-за «действий России». По мнению парламентария, первоочередной задачей государства является обеспечение защиты населения от внешних и внутренних угроз. Кроме того, вступление в Североатлантический альянс поможет Швеции укрепить оборонительный потенциал, уверен он. Вхождение в состав НАТО Пюсс назвал «единственным разумным вариантом».

«Очевиден тот факт, что ухудшающаяся ситуация в сфере безопасности в нашем ближнем зарубежье, на Балтике, влияет на взгляды людей», — выступил он.

Также политик заявил о неких «провокационных действиях» России в Балтийском море и напомнил о холодной войне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН предложил восстановить формат «Россия — НАТО». Лавров в свою очередь призвал достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы процесс не перерос с безрезультативные переговоры, передает НСН.

Как считает военный аналитик Илья Полонский, страны Запада готовят различные военные альянсы для противостояния России и Китаю. По его мнению, не стоит обольщаться из-за разногласий между Францией и руководством НАТО.

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