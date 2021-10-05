Группа ДДТ объявила о сборе средств в поддержку выхода нового альбома

Москва, 5 октября. Известная российская рок-группа ДДТ попросила поклонников помочь с записью нового альбома. В честь этого музыканты организовали краудфандинговую кампанию.

Артисты столкнулись с тяжелым финансовым положением из-за пандемии коронавируса — за последнее время у них периодически отменялись и срывались концерты и разные мероприятия. В 2020 году артисты выступили перед публикой лишь единожды, а в этом году ненамного больше — четыре раза.

В видео, которое появилось на официальном YouTube-канале коллектива, вокалист Юрий Шевчук поблагодарил поклонников за терпение и ожидание. Он отметил, что ДДТ уже год сидит на кофрах в ожидании возможности выступить перед своей аудиторией. Музыкант подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, коллектив не унывает и старается в освободившееся время заниматься творческой деятельностью.

«Мы не унываем: репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается», — рассказал фронтмен рок-группы Юрий Шевчук.

Он отметил, что самые преданные поклонники могут материально поучаствовать в записи новой пластинки. Выход новых композиций запланирован на 28 октября на всех цифровых площадках, доступных в России. В начале следующего года альбом может выйти и на физических носителях, но получат их лишь те, кто принимал участие в краудфандинговой кампании, сообщает портал «Культуромания».

В прошлом году в честь 40-летия музыкального коллектива вышел трибьют-альбом «Территория ДДТ». В записи пластинки принимали участие многие популярные артисты. Всего было создано 48 каверов на известные хиты рокеров.