Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 октября 18:39
18:38
Экономика
Французский адвокат Марсьяль указал на предвзятое отношение к россиянке Боднарчук в суде
18:36
Происшествия
Уголовное дело возбудили после крушения прогулочного судна в Белом море
18:35
Экономика
Опасное растение-паразит обнаружено на полях Владимирской области
18:28
Весь мир
Премьер-министр Ливии обсудил с военным комитетом «5+5» вывод иностранных сил
18:24
Происшествия
В Тулунском районе пьяный несовершеннолетний отец катал маленькую дочь по городу
18:21
Общество
«Киноэкипаж» корабля «Союз МС-19» взошел на борт МКС
18:20
Армия
NI: агрессивная политика США в отношении России может привести к «армагеддону»
18:18
Спорт
Федун улетел в Германию из-за проблем с сердцем
18:12
Армия
Главком ВСУ Залужный разрешил войскам обстреливать ЛДНР без согласования с Киевом
18:11
Происшествия
Омбудсмен Саратовской области Сухова не получала жалоб от заключенных на насилие
Все новости

Группа ДДТ объявила о сборе средств в поддержку выхода нового альбома
Общество
Группа ДДТ объявила о сборе средств в поддержку выхода нового альбома
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Москва, 5 октября. Известная российская рок-группа ДДТ попросила поклонников помочь с записью нового альбома. В честь этого музыканты организовали краудфандинговую кампанию.

Артисты столкнулись с тяжелым финансовым положением из-за пандемии коронавируса — за последнее время у них периодически отменялись и срывались концерты и разные мероприятия. В 2020 году артисты выступили перед публикой лишь единожды, а в этом году ненамного больше — четыре раза.

В видео, которое появилось на официальном YouTube-канале коллектива, вокалист Юрий Шевчук поблагодарил поклонников за терпение и ожидание. Он отметил, что ДДТ уже год сидит на кофрах в ожидании возможности выступить перед своей аудиторией. Музыкант подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, коллектив не унывает и старается в освободившееся время заниматься творческой деятельностью.

«Мы не унываем: репетируем, шлифуем наши новые песни, работаем над новым альбомом, над новыми видеоартами. И жизнь продолжается», — рассказал фронтмен рок-группы Юрий Шевчук.

Он отметил, что самые преданные поклонники могут материально поучаствовать в записи новой пластинки. Выход новых композиций запланирован на 28 октября на всех цифровых площадках, доступных в России. В начале следующего года альбом может выйти и на физических носителях, но получат их лишь те, кто принимал участие в краудфандинговой кампании, сообщает портал «Культуромания».

В прошлом году в честь 40-летия музыкального коллектива вышел трибьют-альбом «Территория ДДТ». В записи пластинки принимали участие многие популярные артисты. Всего было создано 48 каверов на известные хиты рокеров.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Группа ДДТ объявила о сборе средств в поддержку выхода нового альбома
музыка ддт альбом
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru