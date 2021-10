Администрация Байдена сократила прием мигрантов до минимума

Вашингтон, 5 октября. Администрация Джо Байдена сократила до рекордно низкого уровня прием иностранных беженцев. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Согласно информации агентства, за 2021 бюджетный год, который завершился 30 сентября, американскими властями были удовлетворены лишь 11 455 заявок от иностранцев, которые обратились за предоставлением статуса беженца. Это контрастирует с обещаниями президента Байдена, которые касались значительного увеличения квот на прием мигрантов, установленных администрацией Дональда Трампа.

Фактически же количество одобренных заявок на получение статуса беженца оказалось ниже квот, выделяемых при Трампе, которого Демократы регулярно обвиняли в нежелании принимать мигрантов. Вместе с тем подчеркивается, что эта цифра не включает в себя тысячи беженцев из Афганистана, которые проходят по другому правовому статусу.

Миграционная политика Байдена вызывает острую критику как среди его политических противников, так и в лагере сторонников: Республиканцы обвиняют президента в хаосе, царящем на южной границе США, которая превратилась в проходной двор для нелегалов. Демократы критикуют Байдена за сохранение жесткой миграционной политики времен Трампа и нарушении предвыборных обещаний по либерализации миграционного законодательства.

Промигрантские группы уже обвинили президента в следовании политике своего предшественника. Они указывают, что количество беженцев, которым были выданы разрешения на пребывание в США, оказалось ниже ежегодной квоты в 15 тыс. человек, установленной при Трампе. Более того, администрация Байдена побила антирекорд в 11 814 одобренных заявок, который был зафиксирован в 2020 году. При этом среднегодовой показатель для США находится на уровне 95 тыс. человек.

Несмотря на критику, связанную с провалом миграционной политики, президент Байден заявил, что в 2022 финансовом году США примут 125 тысяч мигрантов.

Криш О'Мара Виньяраджа, президент Лютеранской службы иммиграции и беженцев, заявила, что властям необходимо увеличить усилия по проведению собеседований и сокращению огромного количества заявок на получение статуса беженца.

If we are to reach President Biden's goal of welcoming 125,000 refugees, the administration must be aggressive and innovative in ramping up processing.



