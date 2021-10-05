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Прохор Шаляпин призвал не втягивать его в скандалы после смерти жены
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин призвал не втягивать его в скандалы после смерти жены
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 5 октября. Певец Прохор Шаляпин призвал не тревожить его и не втягивать в скандалы. Такое заявление он сделал после обвинений в пиаре на смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис.

Некоторые подписчики и артисты, в частности, певица Наталья Штурм предположили, что смерть супруги Шаляпина была фейковой. Якобы из-за финансовых проблем женщине пришлось инсценировать свою кончину. Шаляпин в комментарии выразил недоумение словами певицы.

Через некоторое время исполнитель оставил в Stories в Instagram сообщение, адресованное журналистам, коллегам и бывшим возлюбленным. Он потребовал остановить «мракобесие на смерти человека» и прекратить озвучивать «глупейшие версии о якобы пиаре и наследстве».

«Я дал один исчерпывающий комментарий КП и одно исчерпывающее интервью «один на один» Андрею Малахову. Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со своими дворняжками, не имеющими к нам никакого отношения», — написал 37-летний артист.

Певец добавил, что больше не отвечает представителям прессы. Он призвал оставить его в покое, а также не беспокоить родителей покойной Дэвис.

Прохор Шаляпин сообщил о смерти возлюбленной в конце сентября. Женщине было 42 года. Она умерла вскоре после свадьбы. По некоторым данным, она заразилась коронавирусом на празднике.

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смерть дэвис шаляпин
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