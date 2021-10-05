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Девочки в Долгопрудном стали жертвами насильника
Происшествия
Девочки в Долгопрудном стали жертвами насильника
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Московская область, 5 октября. Силовики сбились с ног в поисках педофила. Как стало известно ФАН, родители по непонятным причинам не сразу обратились с заявлением в полицию.

Две 10-летние девочки играли на детской площадке местной школы. По их словам, примерно в полдень 30 сентября неизвестный мужчина пытался совершить над ними сексуальное насилие. Дети рассказали о случившемся родителям, но семьи обратились за помощью к стражам порядка только через несколько дней после случившейся трагедии.

По данному факту следователями ГСУ СК России по московской области будет проведена проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

«Пока мы никого не задержали, но это дело времени, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Девчонки резвились на территории учебного заведения. Неожиданно к ним подошел мужчина и стал домогаться».

Школьницы испугались и убежали. Дома они рассказали обо всем родителям.

По словам собеседника агентства, родители пострадавших подумали, что вроде бы ничего такого страшного не случилось и не сообщили о происшествии. Но через пять дней обе семьи пришли в местную полицию и написали два заявления. К сожалении, у сыщиков не получилось составить фоторобот из-за возраста потерпевших.

Как ранее сообщал ФАН, насильник-рецидивист пойдет под суд за нападение на детей в Нижневартовске.

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дети насильник нападение на детей
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