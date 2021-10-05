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ОАЭ анонсировали амбициозную космическую миссию к Венере
Весь мир
ОАЭ анонсировали амбициозную космическую миссию к Венере
Федеральное агентство новостей  / 

Абу-Даби, 5 октября. Правитель Дубая и премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммад бин Рашид Аль Мактум анонсировал космическую миссию по исследованию Венеры и пояса астероидов в Солнечной системе. Старт проекта приурочен к 50-летию независимости государства.

Известно, что экспедиция, рассчитанная на пять лет, начнется в 2028 году. К этому времени предстоит разработать и создать космический корабль, способный высадиться на астероид, который располагается более чем в 3,6 миллиарда километров от Земли.

«Треть звезд на небе носит арабские названия, потому что арабы были пионерами в астрономии. Наша миссия — возвеличивать арабскую цивилизацию. Если мы не будем действовать сегодня, то когда?» — написал Аль Мактум в Twitter.

О планируемой миссии отозвался и наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нахайян:

«Запуск нового проекта по исследованию Венеры и пояса астероидов ставит перед растущей космической программой нашей страны новую амбициозную цель. ОАЭ полны решимости внести значительный вклад в освоение космоса, в научные исследования и в наше понимание Солнечной системы».

В феврале 2021 года Эмираты отчитались о достижении Марса зондом «Надежда», преподнеся это событие как собственный научно-технический прорыв. Однако космический аппарат строился при участии иностранцев, запускался в космос с японской стартовой площадки на японской ракете-носителе и при контроле полета японской же стороной.

Заявленная цель является крайне амбициозной для космической программы ОАЭ, которая в настоящий момент находится на ранних этапах развития: в стране отсутствуют ключевые элементы космической отрасли, начиная от научно-технической базы и заканчивая стартовой площадкой.

При этом уже в 2022 году Эмираты намерены запустить луноход «Рашид» с территории США при помощи ракеты Space X Falcon 9. Ранее данное событие намечалось на 2024 год.

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космос оаэ венера
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