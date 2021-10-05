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НАТО провела в Черном море совместные учения с береговой охраной Грузии
Армия
НАТО провела в Черном море совместные учения с береговой охраной Грузии
Pr Scr Telegram  /  @operline_ru

Тбилиси, 5 октября. Постоянная противоминная корабельная группа НАТО провела в Черном море совместные учения с экипажами катеров береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия призваны повысить взаимосовместимость морских сил Грузии и Североатлантического альянса. В маневрах приняли участие корабли из Испании, Италии, Болгарии, Румынии и Турции. Они вошли в грузинские территориальные воды 28 сентября.

Ранее также сообщалось, что грузинская армия приняла участие в трехсторонних командно-штабных учениях Eternity-2021 с войсками Азербайджана и Турции. Тренировочные маневры стартовали в Тбилиси. Как передает RT, в ходе маневров военнослужащие трех стран выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

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