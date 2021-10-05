Нужен ли нам космос? Блогеры поспорили о необходимости полета Пересильд на МКС

Пока первый в мире киноэкипаж готовился перейти с космического корабля на МКС, блогеры спорили, нужно ли было посылать артистку и режиссера в космос, да и вообще — нужны ли нам сегодня космические полеты как элемент шоу?

Около 15 часов вторника первый в мире космический корабль с киноэкипажем на борту пристыковался к Международной космической станции. Из-за отказа автоматики стыковка «Союза МС-19» была проведена в ручном режиме. Командир корабля космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд должны перейти на МКС примерно в 17 часов по московскому времени.

Утром, когда стало известно, что корабль «Союз» с космонавтом, актрисой и режиссером на борту стартовал с космодрома Байконур, в соцсетях разразилась целая буря. Большое количество известных людей и простых пользователей, особенно тех, кто близок к искусству, радовались, что космос вновь становится популярным. Однако были и те, кто возмущался поднятой вокруг этого события шумихой.

«Актриса на орбите — является ли это для вас главной новостью дня?» — поинтересовалась у своих подписчиков в Facebook журналист Евгения Альбац.

«Юля Пересильд и Клим Шипенко в космосе? Конечно, для меня это главная новость дня. Они мне поближе [владельца Facebook Марка] Цукерберга», — ответил артист и режиссер Максим Виторган.

«Ну, вы, артисты, известные государственники», — подколола Виторгана Евгения Альбац.

В комментариях под постом Альбац предсказуемо схлестнулись те, кто искренне радуется и успеху нашей космонавтики, и тому, что смелая идея съемок художественного фильма в космосе становится реальностью, с любителями все критиковать. Не менее горячие дискуссии развернулись под постом журналистки Катерины Гордеевой, которая от души порадовалась за Пересильд и за весь космический кинопроект.

«Юля, дорогая, лети хорошо! — напутствовала актрису Гордеева. — Я так волновалась, что не стала смотреть трансляцию пуска (обычно смотрю). Мы с тобой из тех девочек, что собирали марки с [космонавтом] Светланой Савицкой и мечтали оказаться на ее месте (да, бывают такие девочки). Я ужасно рада, что у тебя эта мечта осуществляется прямо сейчас — ты летишь в космос, ты будешь сниматься в космическом кино. Это невероятно, когда мечта исполняется. Хотя понятно, сколько всем пришлось вкалывать».

Не менее трогательный пост написала в связи с этим событием блогер Мария Орловская.

«В моей ленте [Facebook] об этом ни слова, а я очень переживала и волновалась за старт «Союза». Желаю удачи космонавтам Юлии Пересильд, Климу Шипенко и Антону Шкаплерову! Мне всегда интересно все, что связано с космическими полетами и космосом. Есть у меня один любимый фильм — «Аполлон-13». Очень много раз смотрела. Там есть момент, когда говорят, какими рутинными стали запуски. Но у экипажа [«Аполлона-13»] «все пошло не так». И только это всколыхнуло интерес к кораблю, экипажу и вообще к космосу. Это вообще стало нормой — интересоваться тем, что вызывает опасность, где можно покритиковать, где можно помуслякать плохое и посплетничать. Для меня же это как перестать реагировать на ежедневные восходы и закаты и лишь реагировать на затмения или на «возможный апокалипсис». Надо ценить жизнь, ценить прекрасное», — пишет Орловская.

Для блогера в этой истории важно, что полеты в космос — это не просто мечта.

«Даже в самые тяжелые периоды нужно делать что-то, что кажется не по карману, что кажется, возможно, пустыми тратами, чем-то ненужным. Именно такие вещи дают стимулы жить, стимулы открывать что-то нужное», — пишет Орловская.

Мнение критиков кинополета выразил в беседе с ФАН блогер Вадим Манукян.

«Если честно, я против подобного ажиотажа, когда речь идет о запуске ракеты в космос. Нет, я, конечно, понимаю, что впервые летит киноэкипаж и все такое, но все равно слишком много медийного внимания к этой истории было до запуска. Лично я очень переживал до самого момента пуска и в первую минуту после него. Там даже [журналист Владимир] Познер вспотел в прямом эфире, а уж он-то насколько опытный ведущий! Слышал мнения людей, которые эту историю пытаются сравнивать с фильмом «Аполлон-13», но, надеюсь, в нашем случае все будет хорошо», — говорит Манукян.

При этом блогер намекает, что, возможно, для покидающего свой пост гендиректора Первого канала Константина Эрнста полет киногруппы на МКС — это так сказать «дембельский аккорд» (фильм снимают совместно Роскосмос и Первый канал).

«Да, я все понимаю, Константину Львовичу [Эрнсту] нужно было насладиться этим запуском. Он на стартовой площадке выглядел словно именинник. А имея такой мощный инструмент, как Первый канал, было бы странно не воспользоваться всеми его мощностями», — говорит Вадим Манукян.

Фильм Рона Ховарда «Аполлон-13» на основе книги «Потерянная Луна» вспомнили не зря. Американская кинокартина 1995 года с Томом Хэнксом в главной роли посвящена одному из самых драматичных моментов освоения космоса — неудачной лунной миссии корабля «Аполлон-13» и колоссальным усилиям, чтобы вернуть экипаж на Землю.

Ранее ФАН показал прямую трансляцию старта с Байконура космического корабля «Союз» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. На борту МКС киноэкипаж будет снимать эпизоды художественного фильма «Вызов». Это первый полнометражный художественный фильм, который снимают на Международной космической станции. Съемочную группу доставили на станцию примерно за три часа по сверхкороткой схеме, которая применяется третий раз в истории отечественной космонавтики.