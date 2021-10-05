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Скончался режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:57
Общество
Скончался режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев
Кадр из фильма «Женщины шутят всерьез»

Москва, 5 октября. Режиссер культового фильма «Бумбараш» Николай Рашеев скончался на 86-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Николай Рашеев родился в Киеве. Окончив школу, он отучился в Киевском политехническом институте и поступил во ВГИК на режиссерский курс. В начале второго учебного года будущий сценарист был отчислен и оказался на Колыме, где начал писать рассказы и сотрудничать с местной газетой.

Вернувшись, он восстановился во ВГИКе и окончил сценарный факультет. На его счету десять фильмов, среди которых «Бумбараш», «Маленький школьный оркестр», «Вертикаль» и другие. В ряде эпизодов своих картин Рашеев принимал участие в качестве актера.

Незадолго до этого в Болгарии на 98-м году жизни скончался сценарист Христо Ганев. Среди его работ такие фильмы, как «Партизаны», «Как молоды мы были», «Ночью по крышам» и «Жизнь течет тихо».

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смерть режиссер николай рашеев
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