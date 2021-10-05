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Рогозин анонсировал третий испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:56
Технологии
Рогозин анонсировал третий испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»
twitter.com  /  Роскосмос

Москва, 5 октября. Испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоится в декабре 2021 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, пуск станет третьим по счету. Предположительно, полет будет осуществляться с новым разгонным блоком «Персей» и макетом космического аппарата. Старт запланирован с космодрома Плесецк.

«В декабре планируем провести очередные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5"», — сообщил Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме Байконур.

Всего до конца года специалисты Роскосмоса намерены выполнить порядка 15 пусков ракет космического назначения. В частности, запланирован старт грузового корабля «Прогресс МС-18», а также запуски ракет со спутниками OneWeb.

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россия роскосмос рогозин ангара-а5
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