Рогозин анонсировал третий испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5»

Москва, 5 октября. Испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоится в декабре 2021 года, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, пуск станет третьим по счету. Предположительно, полет будет осуществляться с новым разгонным блоком «Персей» и макетом космического аппарата. Старт запланирован с космодрома Плесецк.

«В декабре планируем провести очередные испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5"», — сообщил Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме Байконур.

Всего до конца года специалисты Роскосмоса намерены выполнить порядка 15 пусков ракет космического назначения. В частности, запланирован старт грузового корабля «Прогресс МС-18», а также запуски ракет со спутниками OneWeb.