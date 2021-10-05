Регионы РФ получат 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов

Москва, 5 октября. Правительство России выделит 46 регионам 1 млрд рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко оперативным доведением средств до получателей займутся Минприроды и ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Новые контейнеры дадут возможность увеличить переработку вторичного сырья. Их использование ускорит переход России к экономике замкнутого цикла. Этот механизм все, что можно использовать вторично, позволит превратить в материальные ресурсы, сообщает INFOX.

«Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами позволит повысить этот показатель», — отметила Абрамченко.

Наибольшее финансирование — 138 млн рублей — получит Воронежская область, а Тверская область станет второй по этому показателю (66,3 млн).

В Калужской области ранее прошла акция по уборке мусора, где главным гостем стал экоталисман Хохуля.