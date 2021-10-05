Путин поручил убрать все открытые свалки в черте российских городов как можно скорее

Москва, 5 октября. Президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы убрать все открытые свалки в черте российских городов.

На совещании с членами правительства глава государства попросил «максимально ускориться». По его словам, процесс ликвидации свалок необходимо значительно ускорить. Кроме того, основные усилия страны должны быть направлены на борьбу с загрязняющими атмосферу выбросами.

«Я еще раз прошу максимально ускориться, в ближайшие годы убрать все открытые мусорные полигоны, расположенные в черте российских городов», — подчеркнул он.

СК РФ ранее возбудил уголовное дело по факту появления незаконной свалки в Оренбурге. Ущерб плодородному слою почвы составил 2,3 млрд рублей.