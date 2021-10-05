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Журналистка Кезик указала на тайный энергетический договор между Россией и Евросоюзом

  /   Обновлено: 05 октября 2021 16:47
Политика
Журналистка Кезик указала на тайный энергетический договор между Россией и Евросоюзом
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 октября. Евросоюз поступился «зелеными» принципами и пошел на тайную энергетическую сделку с Россией, чтобы пережить грядущую холодную зиму, пишет журналистка Ирина Кезик.

В авторской колонке изданию «Известия» Кезик проанализировала последние новости на рынке энергоресурсов. Официальный Брюссель публично продвигает экологические ценности и политику углеродной нейтральности, но как только появилась угроза в виде рекордных заморозков, еврочиновники пошли на сделку с совестью ради банального выживания.

Предметом тайного соглашения, по информации Кезик и издания Bloomberg, стали поставки угля. В Старом Свете рассудили, что лучше позор, чем холодная смерть, и запросили у Москвы наиболее надежное и старомодное топливо для электростанций. Таким образом Евросоюз намерен пересидеть грядущий энергетический кризис и вернуться к развитию «зеленых» идей сразу после того, как отступят холода. Также закупки угля сбалансируют перегруженный газовый рынок и уберегут простых европейцев от аномального скачка тарифов. Впервые за долгое время в Европе вновь массово заработают угольные ТЭС и ТЭЦ.

«Оно и понятно – открыто об этом сегодня никто не говорит и говорить не будет (особенно в европейских компаниях) по одной простой причине. Ровно через месяц в Глазго состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — объяснила Кезик конфиденциальный характер соглашения.

Помимо угля остается и газ. Ранее стало известно о заполнении голубым топливом первой нитки «Северного потока — 2». Эта новость была крайне радостно встречена простыми жителями Германии, высказавшимися в комментариях к публикации Die Welt. По информации НСН, если трансбалтийская топливная артерия не будет запущена вовремя, европейский энергетический рынок ждет настоящий коллапс.

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россия евросоюз газ Северный поток — 2
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