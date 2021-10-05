

День страховщика ― праздник массовый. По статистике, сегодня в России более 400 компаний предоставляют услуги страхования, а количество их сотрудников превышает 60 тысяч человек. При этом праздник спорный, так как далеко не все профессионалы отрасли согласны с установленной датой.

Почему так происходит? Когда принято отмечать День страховщика в России? И как его празднуют? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Когда отмечают День страховщика в России

Дата празднования не принята на государственном уровне, а потому этот праздник — узкопрофессиональный. Отмечают его 6 октября, что связано с датой рождения страхового дела в Советском Союзе.

Именно в этот день в 1921 году начал работу «Госстрах» ― государственная страховая компания. Она была создана для страхования частных хозяйств от падежа скота, пожаров, уничтожения урожая градом, а также для компенсации убытков в случае аварий сухопутного и водного транспорта, она в течение почти 70 лет оставалась монополистом в своей сфере. И лишь после 1988 года альтернативу ей составили кооперативные организации.

Федеральное агентство новостей /

Преемницей «Госстраха» стала крупнейшая российская страховая компания, а дата 6 октября традиционно отмечается сотрудниками как день ее рождения. По этой причине представители других страховых организаций предпочитают игнорировать праздник и неоднократно предлагали установить другую дату его проведения.

В качестве альтернативы предлагаются не менее значимые исторические даты. Например, 22 июня, когда император Николай I подписал указ о начале работы Российского страхового общества от огня. Организация позволяла выполнять добровольное страхование недвижимости и имущества от пожаров, которые часто происходили в крупных российских городах в первой половине 19 века и приводили к катастрофическим последствиям.

Другая значимая дата имеет еще более давнюю историю. 28 июня императрица Екатерина II издала указ о введении обязательного страхования каменных домов, а также зданий фабрик и товаров от огня. Главным страховщиком стал государственный заемный банк, учрежденный императрицей.

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Факт. История страхования в России насчитывает более 200 лет, а День страховщика может быть приурочен и к названным исторически значимым событиям. Тем не менее отмечать его принято в первых числах октября.

Как празднуют День страховщика

В этот день специалисты отрасли принимают поздравления от первых лиц государства, руководителей регионов и муниципалитетов. В поздравительных адресах отмечается, что страховщики зачастую становятся последней надеждой людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а благополучие населения современной России во многом зависит и от сферы страхования здоровья, жизни, имущества. Компании страховой отрасли, обладающие большим финансовым потенциалом, вносят значительный вклад в развитие экономики страны.

Интересные факты ко Дню российского страховщика

Самые востребованные страховки ― от несчастного случая

По данным Всероссийского союза страховщиков, чаще всего россияне страхуются от несчастных случаев. Как правило, полисы покупают «на себя», а также оформляют на детей и пожилых родителей. Такую популярность легко объяснить: стоимость полисов невысока, а если что-то случится, семья получит выплату.

На втором месте по востребованности ― услуги страхования имущества. Россияне стремятся защитить жилье, а также бытовую технику: телевизоры, холодильники, пылесосы, смартфоны. Больше всего страховок недвижимости покупают в Москве.

Популярность страхования жизни выросла в 2021 году

Из-за пандемии каждый пятый россиянин считает необходимым оформить полис страхования жизни. Это связано с боязнью развития серьезных заболеваний, а также желанием обезопасить себя и близких на случай потери трудоспособности. Такие данные приводит Всероссийский союз страховщиков на основании нового исследования.

Премия по ОСАГО остается неизменной

В течение первой половины 2021 года средний размер страховой премии в России составил 5562 рубля, а количество аварий снизилось. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. Эксперты усматривают в повышении стоимости ОСАГО из-за «аварийности» водителя основания, которые стимулируют безаварийное вождение и повышение безопасности на дорогах.