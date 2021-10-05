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Индия получит первые российские комплексы С-400 «Триумф» до конца 2021 года
Армия
Индия получит первые российские комплексы С-400 «Триумф» до конца 2021 года
Пресс-служба ЗВО

Нью-Дели, 5 октября. Первые комплекты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 из РФ должны поступить в Индию до конца 2021 года, сообщил главком индийских военно-воздушных сил маршал Вивек Рам Чаудхари.

Поставки идут по графику. Об этом главком рассказал 5 октября во время пресс-конференции.

«Надеюсь, в этом году первая партия [этих ЗРС] должна быть введена в строй», — цитирует Чаудхари газета The Hindu.

Для обучения эксплуатации С-400 индийские специалисты прибыли в Россию. Стоит отметить, что в Нью-Дели заявили о желании приобрести российское вооружение в 2015 году. Сумма контракта на поставку пяти полковых комплексов составила 5,43 миллиарда долларов. Договор был подписан во время визита главы России Владимира Путина в Индию в 2018 году.

Также интерес к С-400 проявляет Турция. Страна намерена приобрести уже вторую партию этого вооружения. Однако на Анкару давление отказывает Вашингтон, пытаясь отговорить от сделки с Россией.

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